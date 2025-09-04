"سفاح التاكسي".. جريمة بيروت المرعبة من الشارع إلى الشاشة

عمت منصات التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل اللافت مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل الوثائقي "سفاح التاكسي"، الذي يرصد واحدة من أشهر جرائم بيروت في العصر الحديث، وهي مجموعة من الحوادث المتسلسلة التي أثارت ضجة ورعبًا في العاصمة اللبنانية.

ويُعرض المسلسل في 4 حلقات على منصة "شاهد"، بحيث تستغرق كل حلقة نحو 40 دقيقة، وتدور الأحداث والتحليلات في إطار استعادة لغز سلسلة الجرائم غير المسبوقة التي أغرقت لبنان في موجة من الهلع، حين انطلق شقيقان يسرقان ويقتلان سائقي التاكسي ليلاً.

ولم تقتصر الجريمة الغريبة على هذا الحد، حيث شملت قائمة الضحايا العديد من الركاب الذين أوقعهم حظهم العاثر في قبضة القاتل الغامض؛ ما استنفر الأجهزة الأمنية وأصاب البلد السياحي الجميل الملقب بـ"سويسرا الشرق" بالصدمة والخوف.

ويُسلط "سفاح التاكسي" الضوء على الأبعاد النفسية والاجتماعية للجرائم، ويعيد فتح النقاش حول إحدى أصعب القضايا في تاريخ لبنان، من خلال مزيج من التحقيق الصحفي وإعادة التمثيل الواقعية.

وكشف مالك مكتبي، منتج المسلسل، أن "العمل يركز على فكرة أن القاتلين في هذه القضية هما شقيقان، وهو أمر نادر على مستوى العالم؛ ما يمنح الوثائقي بعدًا فريدًا في تحليل عقلية المجرمين وتفاصيل الجرائم".

وأضاف أن "الحلقات الأربع تستعرض خفايا 12 جريمة ارتكبها الشقيقان دون أن تترك أدلة واضحة، مع التركيز على الأخطاء الصغيرة التي كشفت هويتهما".

وأوضح أندريه شماس، المخرج المشارك، أن "العمل استند إلى ملفات سرية من قوى الأمن الداخلي اللبناني وأرشيف تلفزيوني دقيق، مع إعادة تمثيل دقيقة لكل المشاهد، بما في ذلك بيت السفاحين وتفاصيل دقيقة عن طريقة تنفيذ الجرائم، لضمان المصداقية القصوى".

وأضاف شماس أن "التحضير للوثائقي استغرق ثلاث سنوات من البحث والمقابلات مع أهل الضحايا ودراسة أكثر من 5000 وثيقة مكتوبة بخط اليد، لتقديم نسخة دقيقة وشاملة من أحداث القضية".