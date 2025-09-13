تقارير عبرية عن حدث أمني في غزة واشتباكات عنيفة تدور حاليا في القطاع

logo
منوعات

القبض على كندي يقود "باربي جيب" تحت تأثير الكحول (فيديو)

القبض على كندي يقود "باربي جيب" تحت تأثير الكحول (فيديو)
القبض على كندي يقود سيارة أطفال وسط الشارعالمصدر: برنس جورج سيتزن
إرم نيوز
إرم نيوز

أوقفت الشرطة الملكية الكندية رجلاً يقود سيارة وردية من نوع "باربي جيب" مخصصة للأطفال، وهو تحت تأثير الكحول، في شارع مزدحم بمدينة كندا.

التفاصيل أوضحت أن كاسبر لينكولن كان يقود المركبة الصغيرة بالقرب من تقاطع شارع نيكلسون مع الجادة الخامسة عشرة، مرتدياً نظارات طيارين، ما أثار انتباه أحد عناصر الدورية.

أخبار ذات علاقة

لعبة باربي مصابة بالسكري

باربي تطرح أول دمية مصابة بالسكري

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف كان يقود بجوار موقع بناء مغلق قبل أن ينعطف إلى شارع رئيس مفتوح.

لينكولن أقرّ للشرطة أنه استعار السيارة من ابن زميله في السكن بغرض شراء مشروب مثلج، بينما كان صديقه يرافقه سيراً على الأقدام.

غير أن الفحص أظهر علامات واضحة على تعاطيه الكحول، وأكد اختباران لاحقان النتيجة، لتزداد الأمور تعقيداً بعدما تبيّن أن رخصة قيادته موقوفة مسبقاً.

الشرطة وجهت للرجل تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، مع فرض حظر قيادة لمدة 90 يوماً.

الرقيب كريس كلارك، المتحدثة باسم الشرطة الملكية الكندية، علّقت قائلة، إن "الحادثة وقعت في ساعة الذروة وفي منطقة مزدحمة، ما وضع حياة السائق ومستخدمي الطريق الآخرين في خطر، خاصة أن السائقين لا يتوقعون وجود مركبات صغيرة بهذا الشكل وسط الطرق العامة".

أخبار ذات علاقة

صاحب أكبر عظام وجنتين في العالم !!

أدمن الفيلر وأجرى أكثر من 100 جراحة فأصبح "باربي ألمانيا"

يُذكر أنّ قوانين المرور المحلية تعتبر أي مركبة تعمل بمحرك مصنفة ضمن تعريف المركبات الآلية، وتخضع للترخيص والتأمين.

ووفق بيانات شركة "ماتيل" المصنعة، فإن سيارة "باربي جيب رانجلر" لا تتجاوز سرعتها القصوى 8 كم/ساعة، وتُجهز بفرامل كهربائية، ومخصصة للأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات فقط.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC