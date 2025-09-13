القبض على كندي يقود "باربي جيب" تحت تأثير الكحول (فيديو)

أوقفت الشرطة الملكية الكندية رجلاً يقود سيارة وردية من نوع "باربي جيب" مخصصة للأطفال، وهو تحت تأثير الكحول، في شارع مزدحم بمدينة كندا.

التفاصيل أوضحت أن كاسبر لينكولن كان يقود المركبة الصغيرة بالقرب من تقاطع شارع نيكلسون مع الجادة الخامسة عشرة، مرتدياً نظارات طيارين، ما أثار انتباه أحد عناصر الدورية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف كان يقود بجوار موقع بناء مغلق قبل أن ينعطف إلى شارع رئيس مفتوح.

لينكولن أقرّ للشرطة أنه استعار السيارة من ابن زميله في السكن بغرض شراء مشروب مثلج، بينما كان صديقه يرافقه سيراً على الأقدام.

غير أن الفحص أظهر علامات واضحة على تعاطيه الكحول، وأكد اختباران لاحقان النتيجة، لتزداد الأمور تعقيداً بعدما تبيّن أن رخصة قيادته موقوفة مسبقاً.

الشرطة وجهت للرجل تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، مع فرض حظر قيادة لمدة 90 يوماً.

الرقيب كريس كلارك، المتحدثة باسم الشرطة الملكية الكندية، علّقت قائلة، إن "الحادثة وقعت في ساعة الذروة وفي منطقة مزدحمة، ما وضع حياة السائق ومستخدمي الطريق الآخرين في خطر، خاصة أن السائقين لا يتوقعون وجود مركبات صغيرة بهذا الشكل وسط الطرق العامة".

يُذكر أنّ قوانين المرور المحلية تعتبر أي مركبة تعمل بمحرك مصنفة ضمن تعريف المركبات الآلية، وتخضع للترخيص والتأمين.

ووفق بيانات شركة "ماتيل" المصنعة، فإن سيارة "باربي جيب رانجلر" لا تتجاوز سرعتها القصوى 8 كم/ساعة، وتُجهز بفرامل كهربائية، ومخصصة للأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات فقط.