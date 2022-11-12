تلسكوبات فضائية تلتقط صورا فريدة لمصنع نجوم مجرة درب التبانة
التقطت تلسكوبات فضائية صوراً مذهلة لما يسمى "السديم المخروطي"، وهي منطقة تشكل النجوم في مجرة درب التبانة على بعد 2500 سنة ضوئية من الأرض، تجعلها تبدو وكأنها مخلوق أسطوري.
وتُظهرالصورة، التي التقطتها تلسكوبات المرصد الفضائي الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، مظهر السديم الأكثر قتامة وغائماً بطريقة تجعله يبدو غامضًا تمامًا.
ويعد عمود السديم المخروطي الذي يبلغ طوله 7 سنوات ضوئية جزءا من منطقة تسمى NGC 2264، وقد اكتشفها عالم الفلك ويليام هيرشل لأول مرة في أواخر القرن الثامن عشر.
ويرجع الشكل الفريد لظاهرة "السديم المخروطي" إلى السحب العملاقة للغاز الجزيئي البارد والغبار المعروف بتشكيل نجوم جديدة، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وينشأ هذا التكوين العمودي عندما تطلق النجوم الزرقاء الساطعة الضخمة، التي تشكلت حديثًا، رياحًا نجمية وأشعة فوق بنفسجية شديدة تهب المواد بعيدًا عن محيطها، كما توضح ESO.
ومع دفع هذه المادة بعيدًا، يتم ضغط الغاز والغبار بعيدًا عن النجوم الصغيرة إلى أشكال كثيفة ومظلمة وطويلة تشبه الأعمدة، وتساعد هذه العملية في تكوين سديم المخروط المظلم.
وتم الحصول على الصورة بجهازين على التلسكوب الكبير جدًا التابع لمنظمة ESO وهو المرصد الفلكي للضوء المرئي الأكثر تقدمًا في العالم والذي يقع في تشيلي.
وعلى الرغم من أن هذا السديم بالذات قد تمت دراسته من قبل، إلا أن الصورة الجديدة تصوره بطريقة أكثر دراماتيكية. ويمكن العثور على هذا السديم في السماء في كوكبة المونوسيروس (وحيد القرن).