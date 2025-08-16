إيران.. مقتل فنان شعبي بارز في حفل خاص‎

قُتل الفنان البلوشي المعروف مس‌ الدين مطربيان، في وقت متأخر من مساء الجمعة خلال حضوره حفلاً خاصاً في مدينة ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، بعدما أطلق أحد المشاركين النار فجأة ولاذ بالفرار.

وأفاد نجل مطربيان بأن والده، البالغ من العمر 50 عاماً، لم تكن له أي عداوات شخصية، موضحاً أن مطلق النار أصاب والده وأحد الحاضرين، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

ويُعدّ مس ‌الدين مطربيان من أبرز وجوه الموسيقى الشعبية البلوشية، وقد ترأس فرقة "شهباز قلندر"، وشارك مراراً في مهرجان فجر والمهرجانات الخاصة بالموسيقى التراثية في إيران.

وقالت الوكالة الإيرانية إن "السلطات الأمنية لا تزال تحقق في ملابسات الحادث، فيما تواصل جهودها لتعقب الجاني الهارب".