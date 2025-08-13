بسبب انتحال صفة طبيب.. إغلاق مستشفى وعيادة في مصر

أغلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، مستشفى "المحروسة" في منطقة المهندسين بالجيزة، وعيادة "دكتور دايت لحياة أفضل" للتغذية العلاجية في منطقة أسطنها بالباجور بمحافظة المنوفية، بعد ضبط مخالفات خطيرة، بينها التشغيل دون ترخيص وانتحال صفة طبيب، وذلك ضمن حملاتها لضمان سلامة الخدمات الطبية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة لحماية صحة المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن حملة تفتيش على المستشفيات والعيادات الخاصة في الجيزة كشفت أن مستشفى "المحروسة" يعمل دون ترخيص، ويشغل وحدة قسطرة قلب غير مرخصة، إضافة إلى مخالفات خطيرة لاشتراطات مكافحة العدوى في معظم الأقسام.

كما عُثر على أدوات معقمة منتهية الصلاحية وأخرى غير معقمة في عيادة الأسنان، وتشغيل عمالة غير مؤهلة وطلاب في أقسام حساسة مثل الرعاية المركزة والحضانات.

وبحسب الوكالة الألمانية، أشار عبد الغفار إلى أن لجنة التفتيش ضبطت أربعة أطفال حديثي الولادة في قسم الحضانات دون إشراف طبي أو تمريضي، إلى جانب أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر في الحضانات ومخزن الأدوية الرئيسي.

وفي محافظة المنوفية، كشف رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الدكتور هشام زكي، عن مخالفات جسيمة في عيادة "دكتور دايت لحياة أفضل"، حيث تديرها سيدة تحمل بكالوريوس تجارة تنتحل صفة طبيب وتمارس الكشف على المرضى ووصف الأدوية واستخدام أجهزة طبية للتخسيس، مع ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر.

وأكد زكي أن الوزارة أغلقت المستشفى والعيادة وختمتهما بالشمع الأحمر، داعيًا المواطنين للتحقق من تراخيص المنشآت الطبية ومؤهلات العاملين بها قبل تلقي العلاج، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة في جميع المحافظات لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.