"النوم بعد المنسف".. مطعم أردني يقدم خدمة فريدة

في سابقة من نوعِها، قام أحد المطاعم الأردنية، المختص بتحضير أشهر طبق شعبي في المملكة وهو "المنسف"، بتوفير خدمة "النوم" بعد تناول الطعام داخل المطعم.

و"المنسف" هو ثريد لحم الضأن مع اللبن "الجميد" وخبز القمح البلدي أو الأرز، وهو أشهر وجبة عند سكان منطقة بادية الشام، ويعتبر سيد المائدة الأردنية والحاضر الأول في كل الطقوس والمناسبات الاجتماعية في البلاد.

وأعلن المطعم عبر موقعه على منصة "فيسبوك"، أنه "نظرًا لمعاناة الزبائن من النعاس بعد تناول وجبة المنسف، تم توفير خدمة (تغدى واتمدى)".