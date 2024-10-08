قروض زواج لغاية سنّ الـ"70" في السعودية

أتاح بنك متخصص بدعم الأسر في السعودية، لمن بلغوا سن 70 عامًا، الحصول على قرض زواج، للمساعدة في تأسيس عائلة.

وتتضمن شروط الحصول على قرض زواج من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة، عدم تجاوز عمر المتقدم 70 عامًا، وأن يكون الزواج للمرة الأولى.

وتبلغ قيمة قرض الزواج 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار)، بشرط سلامة السجل الائتماني للعريس، وألا يزيد الدخل الشهري له على 14500 ريال (3.8 ألف دولار).

وبَدأ البنك منذ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، باستقبال طلبات قروض الزواج بعد توقف مؤقت استهدف تحديث برنامج التقديم الإلكتروني عبر منصة البنك الرسمية على شبكة الإنترنت.

ويشترط البنك الحكومي على "العريس" أن تكون العروس سعودية الجنسية، أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي حال ارتبط العريس السعودي بزوجة من جنسية أخرى، يتوجب عليه الحصول على موافقة زواج من الجهة المختصّة، إضافة إلى شرط عقد نكاح رسمي مصدّق من المحكمة المختصّة؛ على ألا يكون مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجريتين.

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وأسهم البنك منذ مطلع العام الحالي، بزواج 36 ألف عريس وعروس من مواطني المملكة، لكن القائمين على برنامج قرض الزواج في البنك، لم يكشفوا عدد كبار السن بينهم.

بينما تشير إحصائيات البنك، إلى أنه أسهم منذ تأسيسه حتى الآن، في زواج 2.6 مليون مواطن ومواطنة في المملكة.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية قروضًا أخرى بجانب قرض الزواج، وبينها قرض تمويل الأسرة الخاص بالاحتياجات الأساسية، وقرض تمويل كنف، المخصص لاحتياجات فئة الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة.

كما يقدم البنك، قرض تمويل الترميم، وهو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة، أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.