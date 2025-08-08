ترامب: اللقاء مع بوتين سيكون في ألاسكا 15 أغسطس
مشهد يحبس الأنفاس.. طفلة تتعلق بحافة شرفة منزلها في مصر (فيديو)
وثّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي مشهدًا مخيفاً لطفلة صغيرة كادت تفقد حياتها بعدما علقت على حافة شرفة في الطابق الحادي عشر بأحد المباني السكنية في محافظة بورسعيد شمالي مصر.

ظهرت الطفلة في الفيديو وهي تخطو بحذر فوق حافة ضيقة لا تتجاوز بضع سنتيمترات، محاطة بالصرخات والاستغاثات من سكان المبنى والجيران الذين رأوا المشهد المروع.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الطفلة هي ابنة حارس العقار، حيث خرجت إلى الشرفة دون علم والديها، لتفاجئ السكان بوضعها الخطير الذي استدعى تدخلًا سريعًا.

وتمكن أحد السكان، في اللحظات الحاسمة، من الوصول إليها وسحبها إلى داخل الشقة قبل سقوطها من هذا الارتفاع الهائل، ما أنقذها من كارثة محققة.

