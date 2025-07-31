"فستان أبيض ونوايا سوداء".. عروس تروي قصة غريبة عن حماتها (صورة)

الزواج لا يعني فقط الارتباط بشريك الحياة، بل يعني أيضاً الارتباط بعائلة كاملة، بمن فيهم "الحماة" التي ربما تكون "سامّة"، وهو ما حدث لعروس لجأت إلى منتدى "WeddingShaming" على موقع Reddit لتروي صدمتها، بعدما ارتدت حماتها فستاناً شبه مطابق لفستان الزفاف الخاص بها، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك بوست.

وشاركت العروس صورة ضبابية لها مع العريس وحماتها، وكتبت تحتها: "بكت بصوتٍ عالٍ ليلة الزفاف لأنها كانت مستاءة من أن ابنها اختارني من بين كل خياراته.. ثم رفضت توقيع دفتر الضيوف أو حتى إحضار بطاقة تهنئة".

الموضوع أثار موجة تضامن في التعليقات، ودفع كثيرات لمشاركة تجاربهن مع حمواتٍ تصرفن بالقدر نفسه من الغرابة.

وكتبت إحداهن: "حدث نفس الشيء مع صديقتي المقرّبة. كانت ترتدي الهانبوك الكوري التقليدي بألوان زاهية، وبكت طوال العشاء. تجاهلها الجميع، لكن الأجواء كانت كئيبة".

وفي تعليق صادم آخر، قالت امرأة إن جدتها كانت تخبر الحضور يوم زفاف والديها بأن "هذا أسوأ يوم منذ أن احترقت الحظيرة".

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بينما عبّرت أخرى عن غضبها من حماتها التي حضرت الزفاف بفستان أبيض دون أن تحضر هدية، فقط لتتأكد من الظهور في كل الصور.

منصة TikTok أيضاً شهدت تفاعلاً واسعاً مع مقاطع تتناول القصص الغريبة للحموات، مثل سيدة تراقب منزل ابنها من موقف السيارات، وأخرى وصفت زوجة ابنها بـ"القاتلة" بعد ولادة جنينها ميتاً بثلاث ساعات.