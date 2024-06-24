الكويت تعيد معلميها المتقاعدين للتدريس

أعدت وزارة التربية الكويتية، قائمة بأسماء معلميها المتقاعدين وتخصصاتهم، استعداداً لإعادتهم إلى العمل مجدداً في المدارس؛ بسبب وجود نقص في عدد الخريجين والمتقدمين لوظائف التعليم.

وتواجه الكويت نقصاً كل عام في المتقدمين للوظائف التعليمية، ولا سيما في التخصصات العلمية مثل الفيزياء والرياضيات، وتمنح مواطنيها الكويتيين الذين يحملون شهادات بتلك التخصصات مزايا كثيرة بهدف جذب مزيد من الشبان لدراستها.

وقالت تقارير محلية، اليوم الإثنين، إن وزارة التربية تتجه نحو المتقاعدين لسدّ ذلك النقص وتقليل الاستعانة قدر الإمكان بمعلمين من خارج الكويت.

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية، أن الإدارات المعنية انتهت من إعداد تقرير يتضمن التخصصات المطلوبة التي من الممكن أن يتم الاستعانة بخبرات المعلمين الكويتيين المنتهية خدماتهم فيها.