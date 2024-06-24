الكويت تعيد معلميها المتقاعدين للتدريس
أعدت وزارة التربية الكويتية، قائمة بأسماء معلميها المتقاعدين وتخصصاتهم، استعداداً لإعادتهم إلى العمل مجدداً في المدارس؛ بسبب وجود نقص في عدد الخريجين والمتقدمين لوظائف التعليم.
وتواجه الكويت نقصاً كل عام في المتقدمين للوظائف التعليمية، ولا سيما في التخصصات العلمية مثل الفيزياء والرياضيات، وتمنح مواطنيها الكويتيين الذين يحملون شهادات بتلك التخصصات مزايا كثيرة بهدف جذب مزيد من الشبان لدراستها.
وقالت تقارير محلية، اليوم الإثنين، إن وزارة التربية تتجه نحو المتقاعدين لسدّ ذلك النقص وتقليل الاستعانة قدر الإمكان بمعلمين من خارج الكويت.
وذكرت صحيفة "الراي" المحلية، أن الإدارات المعنية انتهت من إعداد تقرير يتضمن التخصصات المطلوبة التي من الممكن أن يتم الاستعانة بخبرات المعلمين الكويتيين المنتهية خدماتهم فيها.
وأضافت أن وزير التربية، عادل العدواني، طلب سرعة العمل والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة إمكانية الاستعانة بخبرات أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين المنتهية خدماتهم للأسباب المختلفة، بمن فيهم المحالون للتقاعد في التخصصات العلمية للمواد الدراسية التي فيها نقص أو عجز.
وحددت الوزارة ضوابط لإعادة المتقاعدين للتدريس مجدداً، بينها اللياقة الصحية لعضو الهيئة التعليمية، وعدم سابقة انتهاء خدماته لعقوبة تأديبية، والحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 4.8 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون كويتي، والباقي من الوافدين الأجانب الذين يقيمون في البلد الخليجي بهدف العمل، بما في ذلك قطاع التعليم.