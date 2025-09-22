إصابة توم هولاند بارتجاج بالمخ خلال تصوير "سبايدرمان"

تعرض الممثل البريطاني توم هولاند لإصابة بارتجاج خفيف في المخ أثناء تصوير مشهد خطير لفيلمه الجديد Spider-Man: Brand New Day، وذلك في استوديوهات ليفزدن بمدينة واتفورد بالمملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، غادر هولاند، البالغ من العمر 29 عاماً، موقع التصوير بعد تعرضه للإصابة ونُقل إلى المستشفى، فيما لم تُسجل أي إصابات أخرى بين فريق العمل.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن هولاند شارك في اليوم التالي بحفل عشاء خيري برفقة والده وخطيبته وزميلته في البطولة زندايا، لكنه اضطر للمغادرة مبكراً بسبب شعوره بالإرهاق.

وعلى إثر الحادث، تم تعليق التصوير مؤقتاً، ومن المقرر أن يحصل النجم البريطاني على راحة لعدة أيام، بينما تعقد شركة "سوني بيكتشرز" المنتجة بالشراكة مع استوديوهات مارفل اجتماعاً لتحديد الخطوات المقبلة في سير الإنتاج.

ويُنتظر أن يُطرح الفيلم في يوليو 2026، ليكون الظهور الرابع لهولاند في شخصية "سبايدرمان" بعد أفلام Homecoming (2017)، وFar From Home (2019)، وNo Way Home (2021).

والجدير بالذكر، أنه يشارك في الجزء الجديد عدد من النجوم، أبرزهم: زندايا، جاكوب باتالون، مارك روفالو، جون بيرنثال، ومايكل ماندو، إضافة إلى وجوه جديدة مثل ليزا كولون-زاياس، تراميل تيلمان، وسادي سينك.