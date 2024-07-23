كشفت الممثلة المصرية لقاء سويدان، لأول مرة، السبب وراء لجوئها إلى القضاء في مواجهة طليقها الفنان حسين فهمي.

وذكرت أن "هناك أمورًا كان من المفترض حلها وديًّا بينهما، لكن ذلك لم يحدث"، دون أن تكشف عن طبيعة هذه الأمور.

وأوضحت خلال مقابلة متلفزة، أنها انتظرت فترة طويلة لتعطي الفرصة للحلول الودية، مستدركة: "لكن ذلك لم يحدث".

وشددت الممثلة المصرية على أنها لم تفعل شيئًا "سخيفًا"، حسب وصفها، مع طليقها حسين فهمي.

ولفتت إلى أن قرار الانفصال جاء من الطرف الآخر، رغم تأكيداته السابقة أنه يحبها، مرجعة السبب إلى النصيب.

ونفت لقاء أن تكون "الخيانة" السبب وراء الطلاق، مردفة: "فهمي ليس خائنًا، ولم يكن مرتبطًا بأي امرأة أخرى وقت زواجنا".

وتابعت قائلة: تجاوزت صدمة طلاقي من حسين؛ بسبب وفاة أخي التي حدثت بعدها بفترة بسيطة".