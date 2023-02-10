فقدان صيادين عُمانيين في عرض البحر.. وحملة واسعة للبحث عنهما
أعلنت الجمعية العُمانية للصيادين، الخميس، فقدان صيادين عُمانيين خرجا في رحلة صيد منذ صباح يوم الأربعاء وانقطع الاتصال بهما في عرض البحر في منطقة "الأشخرة".
وقال نائب رئيس الجمعية أحمد البلوشي إن "الصيادين خرجا على متن سفينة يرافقها قارب يُستخدم للصيد، وقد فُقدا على بُعد 180 كيلومترا من نيابة الأشخرة التابعة لولاية جعلان بني بوعلي"، وفقاً لصحيفة "أثير" العمانية.
وأوضح البلوشي في حديث آخر لإذاعة "الوصال" العُمانية أن، "الصيادين خرجا بالقارب للصيد وتأخرت عودتهم إلى السفينة في البحر".
وأضاف أن "هناك احتمال بأن الصيادين ربما أضاعا السفينة ولم يروها عقب عودتهم من الصيد لعدم وجود جهاز برفقتهم للاتصال بالسفينة أو البر والإبلاغ عن أنهم تاهوا في البحر ولم يعثروا على السفينة".
وأشار إلى أن "كمية الوقود الموجودة برفقة الصيادين كمية تكفي لمسيرة لا تتجاوز مئة كيلو متر"، لافتا إلى أن "السفينة تحركت بعد أن لاحظت تأخر الصيادين للبحث عنهم ولم تجدهم".
وقالت الجمعية العُمانية للصيادين في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، إن عمليات البحث عن الصيادين مستمرة، وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة والمتطوعين في البحث.
وأكدت الجمعية تواجد أكثر من 7 سفن صيد حرفي وأكثر من 14 قارب مسطح في منطقة البحث.
ووثَق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور الصيادين وهما "راشد سالم" البالغ من العمر 57 عاماً، وراشد الماردي ويبلغ من العمر 34 عاما.
وسبق أن سجلت السلطنة التي يمتهن العديد من أبنائها الصيد، حالات فقدان لصيادين في عرض البحر، ومنها حادثة فقدان شابين في عرض البحر في حزيران/ يونيو العام الماضي قبالة سواحل منطقة الأشخرة، وهما من سكان نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بو علي.
وبعد عمليات بحث استمرت 10 أيام متواصلة، أُعلن العثور عليهما بصحة جيدة قبالة السواحل الباكستانية، من قبل صيادين باكستانيين، بعد أن جرفهما التيار إلى تلك المنطقة إثر تعطل محرك قاربهما.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فُقد 4 صيادين في عرض البحر في منطقة القرحة بولاية السويق إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة عقب خروجهم برحلة صيد، ليتم الإعلان عن العثور عليهم بعد يومين من إعلان فقدانهم.