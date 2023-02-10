فقدان صيادين عُمانيين في عرض البحر.. وحملة واسعة للبحث عنهما

وقال نائب رئيس الجمعية أحمد البلوشي إن "الصيادين خرجا على متن سفينة يرافقها قارب يُستخدم للصيد، وقد فُقدا على بُعد 180 كيلومترا من نيابة الأشخرة التابعة لولاية جعلان بني بوعلي"، وفقاً لصحيفة "أثير" العمانية.

وأوضح البلوشي في حديث آخر لإذاعة "الوصال" العُمانية أن، "الصيادين خرجا بالقارب للصيد وتأخرت عودتهم إلى السفينة في البحر".

وأضاف أن "هناك احتمال بأن الصيادين ربما أضاعا السفينة ولم يروها عقب عودتهم من الصيد لعدم وجود جهاز برفقتهم للاتصال بالسفينة أو البر والإبلاغ عن أنهم تاهوا في البحر ولم يعثروا على السفينة".

وأشار إلى أن "كمية الوقود الموجودة برفقة الصيادين كمية تكفي لمسيرة لا تتجاوز مئة كيلو متر"، لافتا إلى أن "السفينة تحركت بعد أن لاحظت تأخر الصيادين للبحث عنهم ولم تجدهم".