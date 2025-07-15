حريق ضخم يلتهم عشرات المركبات في الإسكندرية

شهدت منطقة البتروكيماويات بمحافظة الإسكندرية في مصر، حريقاً واسع النطاق اندلع في كمية من المخلفات، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى منطقة مخصصة لحجز المركبات المخالفة، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة شملت العشرات من السيارات والدراجات النارية.

وبحسب التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة العامرية أول، فقد تسبب الحريق في إتلاف 20 سيارة و62 مركبة "توكتوك"، إضافة إلى 9 تروسيكلات و5 دراجات نارية كانت محتجزة داخل الحضانتين التابعتين لكل من محافظة الإسكندرية ونقطة شرطة البتروكيماويات.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق في شارع بمنطقة البتروكيماويات، لتهرع على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لمناطق مجاورة.

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وأفادت المعاينة الميدانية أن مصدر الحريق كان مجموعة من المخلفات والنباتات الجافة التي اشتعلت لأسباب لم تحدد بعد، مما أدى إلى تطاير النيران ووصولها إلى مساحة احتجاز المركبات.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب الحريق، مع تكليف الأدلة الجنائية بإعداد تقرير فني مفصل حول الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، فيما تم تحرير محضر رسمي بالحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.