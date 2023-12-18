زلزال يضرب شمال الصين

ضرب زلزال بقوة 6 درجات الصين، مساء اليوم الإثنين، وتحديدا مقاطعة غانسو شمال البلاد، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

وقالت وسائل إعلام صينية إن الحصيلة الأولية كشفت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات على بعد حوالي مئة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو في الساعة 23,59 بالتوقيت المحلي (15,59 ت غ)، بحسب المصدر نفسه.

والزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين، ففي آب/أغسطس الماضي، ضرب زلزال سطحي بقوة 5,4 درجة شرق البلاد، وأسفر عن إصابة 23 شخصا، وتسبب بانهيار عشرات المباني.