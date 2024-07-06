قدّم نجم البوب الكندي جاستن بيبر عرضاً في بومباي أمام جمع من المشاهير الهنود، خلال احتفالات فارهة تسبق حفلة زفاف نجل أغنى رجل في آسيا.

وتقام منذ أشهر احتفالات باذخة مع اقتراب موعد زفاف نجل رجل الأعمال الملياردير موكيش أمباني، رئيس مجموعة "ريلاينس إنداستريز"، وخطيبته راديكا ميرشانت، في مراسم هندوسية تستمر ثلاثة أيام منتصف يوليو/تموز الجاري.

ووفق وكالة "فرانس برس"، دُعي النجم الكندي، الذي عرف الشهرة منذ سن المراهقة، إلى الاحتفالات إلى جانب عدد كبير من النجوم العالميين.

وإثر وصوله بالطائرة من لوس أنجلوس، التُقطت صور لجاستن بيبر في مطار بومباي صباح الجمعة، ظهر فيها مرتدياً قميصاً وردياً فضفاضاً وقبعة.

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وبحسب لقطات من حفلته التي أقيمت ليلة الجمعة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدى بيبر أغنية "سوري" التي حققت نجاحاً كبيراً في عام 2015، أمام مئات من كبار الشخصيات.

وكان نجم بوليوود سلمان خان وقائد فريق الكريكيت الهندي السابق إم إس دوني من بين المشاهير الهنود الحاضرين.

وبحسب وسائل إعلام هندية، تقاضى جاستن بيبر ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل هذا العرض.

وقد سبق حفل الزفاف حدثان رئيسان؛ ففي شباط/فبراير، أقام الزوجان حفلة استمرت ثلاثة أيام في ولاية غوجارات، حيث أحيت ريهانا حفلتها الأولى هناك منذ مباراة "سوبر بول" العام الماضي.

وحضر الحفل مشاهير من بينهم مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، وإيفانكا ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي يونيو/حزيران، انطلق الثنائي في رحلة في البحر الأبيض المتوسط لمدة أربعة أيام. وخلال إحدى محطات الرحلة، قدمت المغنية كايتي بيري حفلة راقصة مقنّعة في قصر بمدينة كان في جنوب فرنسا.

كما شارك في الحفلة فرقة "باك ستريت بويز" ومغني الراب الأميركي بيتبول والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي.

ويملك أنانت أمباني (67 عاماً) ثروة تزيد على 113 مليار دولار؛ ما يجعله في المركز الحادي عشر على قائمة أغنى أغنياء العالم، وفق تصنيف "فوربس" للمليارديرات.