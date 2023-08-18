"صبايات" فرقة بتوقيع جامعيات أضفت ألوانًا على صيف لبنان
"صبايات" هو اسم لفرقة غنائية وموسيقية، أخذت مكانها في سهرات الصيف اللبنانية، وهي قصة لعشر طالبات درسن التربية الموسيقية في الجامعة اللبنانية، وتخرجن.
جمع الخريجات مقطع فيديو وهن يؤدين أغنية "كان عنا طاحون على نبع المي"، للسيدة فيروز، وحصد أرقام مشاهدات عالية بعد أن تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
تقول غنوة زيدان من فرقة "صبايات"، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "اسم الفرقة مركب، ويعود لمقامي الصبا والبياتي في الموسيقى الشرقية، وهو أيضًا لعب على الكلام للدلالة على هوية الفرقة الجندرية".
وتلبي "صبايات" الدعوات لإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية في سائر المناطق اللبنانية، وأصبح اسمها مدرجًا في برامج الصيف وسهراته الفنية.
وتنقسم الفرقة إلى شابات يؤدين باقات من الأغاني اللبنانية والعربية، وأخريات يعزفن الموسيقى.
تقول ماري لوستي نصار من "صبايات"، إن "الجميع يربط فيما بينهن رابط الصداقة والزمالة، وتجمعهن أحلام مشتركة، بينها إطلاق عمل غنائي خاص بهن، وترسيخ حضورهن في الساحة الغنائية والموسيقية".