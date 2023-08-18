"صبايات" فرقة بتوقيع جامعيات أضفت ألوانًا على صيف لبنان

"صبايات" هو اسم لفرقة غنائية وموسيقية، أخذت مكانها في سهرات الصيف اللبنانية، وهي قصة لعشر طالبات درسن التربية الموسيقية في الجامعة اللبنانية، وتخرجن.

جمع الخريجات مقطع فيديو وهن يؤدين أغنية "كان عنا طاحون على نبع المي"، للسيدة فيروز، وحصد أرقام مشاهدات عالية بعد أن تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.