العثور عن جثة ملكة جمال الفلبين مقتولة في قاع البحر (صور)

تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 11:11 ص

عُثر في الفلبين على جثة ملكة الجمال السابقة أكوين أرادازا، البالغة من العمر 35 عامًا، في قاع البحر وهي مقيدة ومثقلة بالصخور، بعد أيام من اختطافها على يد عصابة مسلحة.

وأفادت الشرطة أن الضحية شوهدت للمرة الأخيرة في 31 يوليو الماضي عبر كاميرات المراقبة، أثناء اقتيادها من قبل ثلاثة رجال مسلحين داخل سيارة سوداء أثناء تسوقها في مدينة أورموك.

وفي 4 أغسطس الجاري، أبلغ صيادون محليون عن العثور على جثة متحللة تطفو قبالة سواحل قرية بارانجاي 99-ديت بمدينة تاكلوبان.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، أظهرت المعاينة أن الجثة كانت عارية، ومقيدة اليدين والقدمين، مع قفل دراجة حول العنق، وملفوفة الأعين والفم بقطعة قماش سوداء وشريط لاصق، إضافة إلى أكياس مربوطة بالجسم لزيادة الوزن.

وأكدت السلطات أن الجثة تعود للضحية المفقودة، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لتعقب المشتبه بهم الذين فروا باتجاه إقليم ليتي عقب عملية الاختطاف. وأوضحت الشرطة أن تأخر البلاغ عن الحادث حال دون إمكانية اعتراض السيارة التي أقلّت الضحية.

وتعد أكوين، وهي أم لثلاثة أطفال، من الفائزات السابقات بلقب "ملكة جمال ماتاغ-أوب" في بلدتها. 

وتأتي هذه الجريمة بعد سلسلة حوادث مشابهة طالت ملكات جمال أخريات في دول مختلفة، من بينها مقتل ملكة جمال في الإكوادور بالرصاص أثناء سفرها مع عائلتها، ووفاة لاعبة كمال أجسام أثناء عطلة مع ذويها.

