من خارج الوسط.. تعرّف على زوجة الفنان طه الدسوقي

أقام الفنان طه الدسوقي وزوجته التي تعمل خارج الوسط الفني نادين كتشيدجيان، حفل زفافهما، ونشر الفنان صورًا لهما معًا عبر إنستغرام.

ونالت الصور إعجاب الجماهير، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مع آلاف التعليقات المتمنية للعروسين السعادة طوال العمر، والتعبير عن الإعجاب بفستان نادين المميز.

وظهر الحب والسعادة على العروسين في الصور، وارتدى "الدسوقي" بدلة زفاف بيضاء، فيما ارتدت العروس فستانًا مزينًا بالورود مع مكياج ناعم.

والفنان "الدسوقي" و"كتشيدجيان" أعلنا خطبتهما منذ عام، وهي من أصول أرمينية، وتعمل مصممة أزياء، ساعدت زوجها في اختيار ملابس فرقته.