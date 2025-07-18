هل اقتربت براءته.. تفاصيل جديدة في أزمة فضل شاكر القانونية

عادت أزمة الفنان فضل شاكر القانونية إلى الواجهة مؤخرا، وسط تساؤلات حول انفراجة قريبة محتملة، بعد تصريحاته التي اتهم فيها "جهات وأطرافا" لم يحددها بالاسم بابتزازه حتى تحصل منه على مبالغ كبيرة نظير إتمام إجراءات تبرئته، على حد تعبيره.

ونفت وكيلة الدفاع عن الفنان اللبناني د. أماتا مبارك أن يكون سبب تواري شاكر في مخيم "عين الحلوة" منذ سنوات هو صدور حكم بمنعه من السفر أو مغادرة البلاد، مشيرة إلى أنه كان يخطط للسفر بالفعل لكنه تلقى "تهديدات جدية" بالقتل هو وعائلته.

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وأضافت في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي" أن المحكمة العسكرية في بيروت برأته من تهم "الاقتتال ضد الجيش اللبناني"، بعد قرار بالإجماع من هيئة المحكمة الدائمة، رغم صدور أحكام غيابية بحقه بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة.

أما عن تهمة تبييض الأموال، فأشارت المحامية إلى أن جزءًا من مصادر أمواله يعود لأنشطة فنية وعقارية مشروعة، وتم تبرئة أفراد عائلته من هذه الاتهامات، بينما لا تزال القضية منحصرة بفضل شاكر.

من جهتها، أوضحت المحامية سينتيا عقيقي أن القانون اللبناني يمنح فضل شاكر الحق في الاعتراض على الأحكام الغيابية وإعادة المحاكمة بحضور كامل، ما يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.

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وكان الفنان أثار حالة من الجدل بين متابعيه بسبب حديثه حول تعرضه لمحاولة ابتزاز ليدفع ملايين الدولارات مقابل الحصول على براءته من الحكم الصادر ضده في حقبة سابقة نتيجة "تهم ملفقة"، على حد تعبيره.

وقال شاكر إن بعض الأطراف سبق أن طالبته بمليوني دولار، وهناك من طالبه بخمسة ملايين دولار، فيما طالبه آخرون ببعض من العقارات التي يمتلكها "نتيجة الحصول على حكم بالبراءة من تهم سبق أن تمت تبرئته منها أصلاً"، وفق قوله في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وتفاعل كثيرون معه معبرين عن تعاطف واسع، فيما أكد آخرون أن عليه الانتباه إلى قيمة فنه، واستعادة نفسه بعد أن انشغل بقضايا كثيرة متشعبة أبعدته عن مستواه كأحد أبرز المطربين العرب على الساحة الغنائية.