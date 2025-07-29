هاتف "بنت الرئيس مبارك" يكشف مفاجآت في قضية وفاء عامر وإبراهيم شيكا

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن مفاجآت صادمة تم التوصل إليها بعد فحص هاتف سيدة تدعى مروة يسري وتسمي نفسها "بنت الرئيس مبارك"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلقاء القبض عليها.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها إن القبض على "بنت الرئيس مبارك" جاء "في إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة تدعى إنتسابها لإحدى العائلات".

وأضافت أنه "عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة (صانعة محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى".

وأشار البيان إلى أن ضبط مروة يسري تم "حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها 2 هاتف محمول"، مشيرة إلى أنه " تم فحصهما فنياً".

وبحسب البيان، "تبين احتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج، وبمواجهتها أقرت بإختلاقها تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعي لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية".

وختمت وزارة الداخلية المصرية بيانها بالتأكيد على أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية".