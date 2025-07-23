روسيا.. فيديو لـ"كائن غامض" في المياه يثير الذعر والتكهنات

انتشر مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا فيديو أثار اهتمام الجمهور وقلقه في آن واحد، يظهر خلاله زوج من العيون تلمعان في ظلام البحيرة، وتقتربان بسرعة من رجل كان على متن قارب صغير.

وأكدت التحقيقات لاحقاً أن الكائن الغامض هو دب بني سبّاح، اختار عبور مياه بحيرة بايكال بدلاً من السير على اليابسة.

وسُجل الفيديو عند غروب الشمس في خليج تشيفيركوي ضمن جمهورية بورياتيا، حيث كان المفتش في المحمية الطبيعية "يوري بليخانوف" يقوم بدورية روتينية على متن زورق سريع.

وفجأة، لمح بليخانوف نقطتين مضيئتين على سطح الماء تقتربان منه بسرعة، ومع اقترابهما اتضح له شكل حيوان ضخم يسبح بقوة باتجاهه.

ووصف المفتش اللحظة بأنها "مخيفة"، وأخرج هاتفه المحمول لتوثيق المشهد الذي كاد يتحول إلى مواجهة خطرة، إلا أن سرعة الزورق سمحت له بالابتعاد عن الدب.

ونُشر الفيديو عبر الصفحة الرسمية لهيئة "Podlemorye Nature Reserve" المسؤولة عن إدارة ثلاث محميات طبيعية في المنطقة، ولاقت اللقطات تفاعلاً كبيراً، وتفاوتت تعليقات المتابعين بين تفسيرات علمية وفرضيات خيالية.

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فبينما اعتقد بعضهم أن الكائن هو كلب، رجّح آخرون أنه دب أو وشق سيبيري، وتناول البعض الآخر تفسيرات أسطورية مثل مخلوق "تشوباكابرا".

وفي ختام الجدل، أكد المفتشون رسمياً أن الدب البني هو المخلوق الظاهر في الفيديو، مشيرين إلى أن هذا النوع من الدببة شائع في المنطقة ويشتهر بقدرته على السباحة.

وأوضحوا أن الدب غالباً ما يدخل المياه للتبريد أو للهروب من الحشرات، لكنه في هذه الحالة اختار عبور البحيرة كاختصار لمساره.