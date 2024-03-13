"عرس الذئب".. رحلة إبداع فني من تونس إلى إيطاليا‎

يستحضر عرض "عرس الذئب" الذي أقيم مؤخرًا بالعاصمة التونسية لوحات تعبُر الزمان والمكان، وتغوص في الحياة اليومية للتونسيين، من خلال تعبيرات فنية مختلفة تبدأ بالموسيقى وتلامس المسرح والرقص.

والعرض مستوحى من عمل "الفصول الأربعة" للفنان الإيطالي أنطونيو فيفالدي، الذي وضع واحدة من أشهر مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية، ويضفي عليها مسرح الأوبرا بتونس بُعدًا تونسيًّا حديثًا في إعادة توزيع وإخراج يراعي الخصوصية الحالية اعتمادًا على الموسيقى الإلكترونية.

ويمثل "عرس الذئب" نسخة معدلة من عرض "الفصول الأربعة" وهو إبداع تونسي إيطالي مشترك، تم تنفيذه بين مسرح أوبرا تونس والمعهد الإيطالي الثقافي بتونس، وفي هذا التعديل بعض الجرأة من مبدعي العرض الذين أدخلوا نمط الموسيقى الإلكترونية إلى هذه المقطوعة الشهيرة.