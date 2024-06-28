المغرب.. ارتفاع ضحايا التسمم بسبب وجبة "سناكس" إلى 36 شخصا
ارتفع، اليوم الجمعة، عدد ضحايا حادثة التسمم الجماعي بسبب وجبة خفيفة " سناكس" التي شهدها أحد المطاعم المغربية في مدينة "تزنيت"، 690 كيلو مترًا من العاصمة الرباط.
وبحسب تقارير صحفية محلية، بلغت أحدث حصيلة للضحايا 36 شخصا بينهم نساء وأطفال، من بينهم 17 يرقدون في المستشفى الإقليمي في المدينة، وشخص واحد في مستشفى الحسن الثاني في مدينة أغادير.
ويعد الرقم الجديد قفزة صادمة مقارنة بالحصيلة الأولية عند وقوع الحادث مساء أول أمس الأربعاء، والتي بلغت 9 أشخاص فقط.
يأتي ارتفاع حصيلة الضحايا بالتزامن مع فتح السلطات الأمنية، اليوم، تحقيقا شاملا في الحادثة شمل الاستماع إلى أقول صاحب المطعم، وأخذ عينات من الوجبات المشتبه في تسممها، وعينات أخرى من حالات التسمم للأشخاص المتواجدين بالمستشفى، وإرسالها إلى المختبرين التابعين لوزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يُذكر أن محل الوجبات السريعة صاحب الواقعة سبق أن أنذرته لجنة مختصة في المدينة، في فبراير الماضي، بعد ضبط كمية من اللحم المفروم "كفتة" ولحم الديك الرومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومن شأن ترويجها الإضرار بصحة المواطن.