المغرب.. ارتفاع ضحايا التسمم بسبب وجبة "سناكس" إلى 36 شخصا

ارتفع، اليوم الجمعة، عدد ضحايا حادثة التسمم الجماعي بسبب وجبة خفيفة " سناكس" التي شهدها أحد المطاعم المغربية في مدينة "تزنيت"، 690 كيلو مترًا من العاصمة الرباط.

وبحسب تقارير صحفية محلية، بلغت أحدث حصيلة للضحايا 36 شخصا بينهم نساء وأطفال، من بينهم 17 يرقدون في المستشفى الإقليمي في المدينة، وشخص واحد في مستشفى الحسن الثاني في مدينة أغادير.

ويعد الرقم الجديد قفزة صادمة مقارنة بالحصيلة الأولية عند وقوع الحادث مساء أول أمس الأربعاء، والتي بلغت 9 أشخاص فقط.