الأمريكيون يواصلون الاحتجاج لتحقيق العدالة العرقية

بعد مضي ستين عامًا على مسيرة واشنطن، لا يزال الأمريكيون يواصلون احتجاجاتهم لتحقيق العدالة العرقية، ومن الواضح أن سياسة الاحتجاج في الولايات المتحدة لا تزال تنبض بالحياة وقوية، وفق ما ذكر معهد "بروكينغز" الأمريكي.

وحسب تقرير للمعهد، فإنه "كما كانت الحال عليه منذ ستين عامًا، عملت ممارسات عدم المساواة العرقية والاضطرابات الاجتماعية على تحفيز المشاركة الواسعة في المسيرات التي تركزت في العقد الماضي على وحشية الشرطة وعلى الهجرة".