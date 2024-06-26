تفتيش ونوبة ضحك.. مشهد طريف في مطار القاهرة (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو طريفًا لسائح ينفجر في الضحك أثناء تفتيشه في مطار القاهرة.

ويوثق المقطع اللافت لحظة تعرض السائح للتفتيش اليدوي من جانب أحد عناصر أمن المطار، فما كان من السائح إلا أن غرق في نوبة من الضحك.

وبدا أن السائح يعاني متلازمة الضحك كلما مس أحدهم أحد جنبيه وهو ما يطلق عليه "الدغدغة". والغريب أنه كلما حاول السيطرة على رد فعله الذي بدا لا إراديًا، غرق في المزيد من الضحكات التي فشل في منعها.

وبدا الشرطي حائرًا في التعامل مع السائح، فتارة ينهره وأخرى يتسامح معه ويبتسم، بينما كان يحاول إنهاء تفتيشه.