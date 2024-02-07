الملكة كاميلا.. رفيقة درب تشارلز تضع بصمتها داخل العائلة الحاكمة

برزت الملكة كاميلا كشخصية قوية تدعم زوجها الملك وسط تشخيص إصابته بالسرطان، حتى قبل الإعلان عن مرضه، كانت تشارك بنشاط في مبادرات دعم مرضى السرطان، وعملت كرئيسة لجمعية ماجي الخيرية لأكثر من 15 عامًا.

وكشف تقرير لصحيفة الغادريان البريطانية، أنه وعلى الرغم من الانتكاسة الصحية التي تعرض لها زوجها، حافظت الملكة كاميلا على جدول زمني صارم من الارتباطات الملكية، ما يرمز إلى التزامها بواجبها.

وفي العام الماضي وحده، قامت بـ 233 مشاركة ملكية، ما يدل على تفانيها الذي لا يتزعزع في دورها.

وقالت الصحيفة إنه ومع تراجع الملك عن واجباته العامة للتركيز على علاجه، صعدت الملكة كاميلا لتتولى دورًا عامًا أكثر بروزًا، إذ كان يُنظر إليها في البداية على أنها تهديد للنظام الملكي، لكنها تجد نفسها الآن تتحمل مسؤوليات كبيرة في دعم زوجها وضمان حسن سير العمل في الأسرة المالكة.

وأضافت الصحيفة أن هذا التحول يضع ضغوطًا إضافية على الأمير ويليام وأفراد آخرين من العائلة المالكة، ولاسيما في ظل غياب أميرة ويلز التي تتعافى من عملية جراحية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من سمعتها بكونها متواضعة ومرنة، فقد اعترفت الملكة كاميلا بأضرار جدول أعمالها المتطلب، ولاسيما مع تقدمها في السن وتعاملها مع مشاكلها الصحية، بما في ذلك استئصال الرحم وكسر الساق وكسر إصبع القدم والتهاب الجيوب الأنفية.