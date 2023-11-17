جزائري من ذوي الهمم لـ"إرم نيوز": تسلقت أعلى قمة في أفريقيا بفضل الإمارات
نجح الشاب الجزائري عبد النور مداحي في تحقيق حلمه بأن أصبح أول شاب من ذوي الهمم يتسلّق أعلى قمّة جبلية في أفريقيا. وأكّد البطل أنه تمكن من تحدي الإعاقة والصعوبات خلال رحلته الشاقة، بفضل الإرادة والإصرار والدعم الذي حظي به من قبل دولة الإمارات.
ونجح عبد النور في تسلق أعلى قمة في أفريقيا بعلو 5895 مترا الموجودة في دولة تنزانيا.
وفي حديث لـ"إرم نيوز"، تطرق للتحديات التي واجهته وهو يخوض تجربة استثنائية، تخطاها بفضل من ساعده في خوض المغامرة إلى جانب الإرادة والإصرار على بلوغ هدفه في صعود رابع أعلى قمة في العالم.
وبعكازتين بدأ المغامر الجزائري الرحلة بعد قضائه 6 أيام في حظيرة جبل كيليمنجارو، ثم إلى المخيم الأخير كيبو، ومنه إلى القمة في رحلة استغرقت مشيًا على الأقدام 9 ساعات.
وحول الصعوبات التي جابهت المغامر لفت إلى صعوبة المسالك الجبلية والمرض بسبب نقص الأوكسجين، والإرهاق الشديد والغثيان المستمر مع الشعور بالنعاس الشديد.
لكن يستدرك مداحي بأن أفضل شيء منحه الله له، الصبر والعزيمة اللذان كانا سلاحه في وجه جميع العقبات.
وعاد المغامر عبد النور إلى الجهة التي رافقته منذ البداية قائلا "من ساعدني ماديًا لتحقيق هذا التحدي، هي دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدا أنها ساعدته في كل صغيرة وكبيرة حتى يحقق حلمه.
وكان هذا الشاب الجزائري تسلّق أعلى قمّة جبلية في ولاية تمنراست بأقصى جنوب البلاد في الجزائر، قبل عام، حيث نجح في تسلّق جبال "تاهات أتاكور" التي يتجاوز علوها 3000 متر.