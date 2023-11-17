جزائري من ذوي الهمم لـ"إرم نيوز": تسلقت أعلى قمة في أفريقيا بفضل الإمارات

نجح الشاب الجزائري عبد النور مداحي في تحقيق حلمه بأن أصبح أول شاب من ذوي الهمم يتسلّق أعلى قمّة جبلية في أفريقيا. وأكّد البطل أنه تمكن من تحدي الإعاقة والصعوبات خلال رحلته الشاقة، بفضل الإرادة والإصرار والدعم الذي حظي به من قبل دولة الإمارات.

ونجح عبد النور في تسلق أعلى قمة في أفريقيا بعلو 5895 مترا الموجودة في دولة تنزانيا.

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، تطرق للتحديات التي واجهته وهو يخوض تجربة استثنائية، تخطاها بفضل من ساعده في خوض المغامرة إلى جانب الإرادة والإصرار على بلوغ هدفه في صعود رابع أعلى قمة في العالم.

وبعكازتين بدأ المغامر الجزائري الرحلة بعد قضائه 6 أيام في حظيرة جبل كيليمنجارو، ثم إلى المخيم الأخير كيبو، ومنه إلى القمة في رحلة استغرقت مشيًا على الأقدام 9 ساعات.