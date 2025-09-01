ترامب: إسرائيل فقدت هيمنتها على الكونغرس وحرب غزة تضر بصورتها
logo
منوعات

طفل ينجو بأعجوبة بعد وقوفه على مسار قطار مرتفع (فيديو)

طفل ينجو بأعجوبة بعد وقوفه على مسار قطار مرتفع (فيديو)
تعبيرية المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 9:25 م

أثار حادث مروع في حديقة هيرشي بارك بولاية بنسلفانيا الأمريكية صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر فيديو يُظهر طفلًا صغيرًا يمشي بمفرده على مسار لعبة ترفيهية مرتفعة، قبل أن ينقذه أحد المارة.

وأظهر الفيديو الطفل يتجول داخل المبنى الضيق بدون أي حزام أمان، مما أثار رعب المارة ومخاوف كبيرة على سلامته.

وقع الحادث على مسار قطار كابيتال بلو كروس أحادي السكة، الذي يقدم جولة صوتية للزوار من ارتفاع لا يقل عن 6 أمتار عن الأرض.

وأكدت شركة هيرشي للترفيه والمنتجعات أن الطفل انفصل عن والديه قبل دخوله منطقة آمنة في المونوريل، وكانت الرحلة متوقفة وقت الحادث.

وصرح متحدث باسم الشركة أن الطفل دخل منطقة آمنة داخل المونوريل، وأن المسار كان مغلقًا ومحميًا بسلسلة وبوابة دوارة.

ويوثق الفيديو الذي سجله أحد زوار الحديقة لحظة مشي الطفل ذهابًا وإيابًا على المسار المرتفع، مع محاولات المارة لإقناعه بالنزول.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

إنقاذ 13 طفلا من "منزل الرعب" بولاية أوهايو الأمريكية

وفي لحظة شجاعة، صعد أحد المارة إلى المسار واقترب من الطفل بحذر، حمله بين ذراعيه، وساعده زائر آخر على النزول بسلام.

لحسن الحظ، لم يصب الطفل بأذى وتمت إعادة لم شمله مع عائلته بعد نحو 20 دقيقة من الإبلاغ عن اختفائه، وفقًا لتأكيد الشرطة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC