إيران.. الإعدام لـ 4 متهمين بقضية "كحول مغشوشة"

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أحكاما بإعدام 4 متهمين في قضية تسمم بكحول مغشوشة هزت مدينة كرج غرب العاصمة طهران العام الماضي.

وقال رئيس قضاة محافظة البرز شمالي إيران، حسين فضلي هريكند، إن أحكاما بالإعدام صدرت اليوم بحق 4 من أصل 11 متهما في القضية التي تسببت بوفاة 17 شخصًا وإصابة 191 آخرين.

وأضاف هريكند في تصريح لوسائل إعلام محلية، أنه "حكم على المتهمين الآخرين السبعة بالسجن، وأحالت المحكمة العليا في البلاد القضية إلى محكمة كرج الثورية فيما يتعلق بالمحكوم عليهم بالإعدام".