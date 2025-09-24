"ذا روك" يكشف عن تأثير تحولات وزنه على مسيرته الفنية

تحدث الممثل والمصارع دوين جونسون، المعروف بـ"ذا روك"، عن التحديات التي واجهها نتيجة تحولات وزنه الجذرية لأدواره السينمائية الجديدة، والتي أثارت قلق بعض المعجبين حول صحته.

ويستعد جونسون لطرح فيلمه المرتقب The Smashing Machine في دور السينما بتاريخ 3 أكتوبر، حيث يلعب دور المصارع السابق وبطل فنون القتال المختلطة مارك كير.

ولتجسيد الشخصية بدقة، اضطر جونسون إلى ارتداء أطراف صناعية وزيادة وزنه بنحو 13 كيلوغرامًا، بحسب طلب المخرج بيني سافدي، المعروف بأعمال مثل Uncut Gems، وأوبنهايمر.

وقال بيني سافدي عن التحول الجسدي لجونسون: "كان الأمر جنونيًا.. اكتساب العضلات اللازمة لم يكن سهلًا، لكنه تمكن من التكيف مع شخصية مارك كير بشكل مذهل".

ويستمر جونسون في تحولات وزنه لتجسيد شخصية رجل في السبعين من عمره في فيلمه الجديد Lizard Music، وهو اقتباس من رواية الكاتب دانيال بينكووتر، وقال جونسون إنه يريد الانغماس الكامل في شخصياته والاختفاء داخلها، سواء من خلال زيادة وزنه أم إنقاصه، لتحقيق أقصى قدر من الواقعية في أدائه.

وأضاف "ذا روك" في حديثه مع UNILAD: "اكتسبت 13 كيلوغرامًا لألعب دور مارك كير، ثم عدت إلى وزني الطبيعي، والآن أعمل على إنقاص وزني لتجسيد رجل في السبعين من عمره.. هذه فرصتي للانغماس والاختفاء تمامًا".

وأكد الممثل أن تحولات وزنه تسمح له بالخروج من منطقة الراحة الفنية، والانطلاق نحو أدوار تتطلب تغييرات جذرية في الشكل والأداء، مضيفًا: "كان لدي صوت داخلي يقول يمكنك فعل المزيد، هناك المزيد.. وهذا ما أسعى إليه الآن".