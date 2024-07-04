أزمة صحية تنقل المطرب السوري عصمت رشيد إلى المستشفى

خضع الفنان السوري عصمت رشيد، لعملية زراعة شبكات قلبية ناجحة، في مستشفى "الرشيد" بالعاصمة دمشق.

ونشرت نقابة الفنانين على صفحتها في "فيسبوك"، خبر دخول المطرب رشيد إلى المستشفى، وتبع المنشور تعليقات كثيرة من فناني سوريا، عبروا فيها عن تمنياتهم بالشفاء السريع للفنان عصمت.

ويعتبر المطرب عصمت رشيد، من الرعيل القديم، فهو من مواليد دمشق عام 1948، اشتهر بالعديد من الأغنيات، منها: "كان عندي غزال" و"ليه تشكي"، و"راحو فين"، "دقوا على الخشب"، "بحبك كل يوم"، "عاجبني"، "كفك يا جميل"، وغيرها.

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كما اشتهر رشيد خلال تجربته الفنية، بالتلحين إلى جانب الغناء، وتم تصنيفه في سوريا ومصر كمطرب وملحن من الدرجة الأولى، وهو عضو في جمعية المؤلفين والملحنين ومركزها "القاهرة وباريس".

وتعتبر أغنية "ليه تشكي من الدنيا يا ورد" من الأغنيات الناجحة التي لحنها رشيد؛ إذ حققت انتشاراً عربياً واسعاً، كما لحن عدداً آخر من أغنياته.

شارك المطرب عصمت رشيد في العديد من المسلسلات والأفلام السورية، مثل: "صيد الرجال" عام 1976، "أبو عنتر بوند"، "الفراري" 1997، "بهلول أعقل المجانين" 2008، "عريس الهنا" 1984، "السفينة"، "على رأي المثل"، و"عائلة فهيم".