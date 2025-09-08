بقصد السرقة.. محاولة قتل مروعة لسيدة مسنة في دمشق

هزت الشارع السوري، محاولة قتل تعرضت لها سيدة مسنة، تسكن لوحدها في منطقة المزة بدمشق، بقصد السرقة، وطالب المتابعون ببدء حملة تطلب من المسنين عدم فتح باب البيت للغرباء، بعدما كثرت حوادث استهداف المسنين.

وقالت صفحات دمشق الإخبارية، إن فتاة عمرها بالعشرينيات، طرقت باب البيت على إحدى السيدات المسنات بحي المزة بدمشق، وما إن فتحت السيدة الباب، حتى انهالت عليها المجرمة ضرباً ثم رمتها أرضاً وقامت بخنقها، ثم بخّت على وجهها مادة أفقدتها الوعي.

وبعد أن اعتقدت المجرمة، أنها قضت على الضحية، قامت بتفتيش المنزل بدقة، وسرقت ما وجدته من نقود وذهب بالإضافة إلى جهاز الموبايل الخاص بالسيدة المسنة، ثم هربت.

وتم إنقاذ السيدة المسنة، بعد أن أتى حفيدها صدفة للاطمئنان عليها، فنقلها للمشفى حيث تبين أنها مصابة بكسر أحد الأضلاع، بالإضافة لرضوض وجروح في أنحاء مختلفة من جسمها.

وبالعودة إلى كاميرات المراقبة الموجودة في الحيّ وعند جيران الضحية، تم تحديد هوية المجرمة، وقدر عمرها بـ22 عاماً، فعُممت صورتها على مراكز الشرطة ومواقع السوشيال ميديا، ليجري تقديمها للقضاء.

وإثر الجريمة، تنادى المتابعون لبدء حملة تهدف إلى حماية المسنين، بعدما كثرت عمليات استهدافهم في المنازل والأماكن العامة، وطلب المعلقون من كبار السن، عدم فتح أبواب المنازل للغرباء مهما كانت الظروف، إذ إن المجرمين يستخدمون أساليب ماكرة في الاستهداف، بعد عمليات مراقبة طويلة للضحايا.