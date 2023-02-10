يحتمل أن تكون بسبب زلزال تركيا.. حيتان نافقة في شواطئ قبرص

قالت السلطات، اليوم الجمعة، إن المياه جرفت عددا من الحيتان النافقة إلى الشواطئ في شمال قبرص، ويُحتمل أنها تأثرت بالهزات الأرضية العنيفة في تركيا وسوريا المجاورتين هذا الأسبوع.

وقالت إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص إن ستة مما يطلق عليها الحيتان المنقارية عُثر عليها نافقة اليوم الجمعة، فيما عُثر على أربعة حيتان، ثلاثة منها على قيد الحياة، أمس الخميس.