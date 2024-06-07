تربح في "الدارك ويب".. اعترافات جديدة صادمة من "سفاح التجمع"

كشف المتهم المصري كريم سليم الذي أطلق عليه "سفاح التجمع" عن اعترافات جديدة سببت صدمة واسعة، بعد مواجهته بالمضبوطات التي تم العثور عليها داخل شقته بالتجمع الخامس.

وعثرت قوات الأمن على كاميرات فيديو موزعة في عدد من الأماكن في الغرفة المعزولة، التي كان يقتل فيها ضحاياه تقوم بالتصوير بجودة 4k إضافة إلى كاميرات أخرى في سيارته.

واعترف "سفاح التجمع" بأنه كان يصور تعذيبه للفتيات ثم قتلهن، وبعد ذلك يقوم بعرضها من خلال بث مباشر بمواقع "الإنترنت المظلم" بغرض الحصول على المال.

وأكد سليم أنه كان كذلك يصور نزواته السادية مع ضحاياه والتخلص من جثثهن بواسطة الكاميرات المزروعة في سيارته ثم يقوم بعرضها على ذات المواقع، وفق "العربية".

وقال "سفاح التجمع" إنه كان يرتاد مواقع "الإنترنت المظلم" حين كان في الولايات المتحدة، بعد مروره بأزمات مالية كبيرة، مؤكداً أنه حصد من مشاهدات مقاطع ضحاياه الكثير من الأموال.

وأضاف أنه كان يبيع مقاطع أخرى مثل الممارسات السادية، وتناول المنشطات الجنسية أثناء جرائمه، مؤكداً أنه حرص في تلك المقاطع على إخفاء ملامحه وملامح الضحايا لعدم التعرف عليهم.

يذكر أن "سفاح التجمع" متهم بقتل عدد من الفتيات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية في مايو/أيار الماضي.