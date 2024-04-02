"بدون سابق إنذار".. آسر ياسين وعائشة بن أحمد ينضجان على نار هادئة

يعد مسلسل " بدون سابق إنذار" أحد أبرز مفاجآت النصف الثاني من السباق الرمضاني، فقد شهد توهجا استثنائيا في أداء كل من آسر ياسين، الذي نجح في اختبار القدرات التمثيلية العالية، وعائشة بن أحمد التي وجدت أخيرا قماشة درامية تبرز قدراتها وتحررها من أدوار السيدة جميلة الوجه التي تظهر وكأنها مجرد موديل إعلانات.

ينتمي العمل إلى دراما التشويق، ولكن من منظور اجتماعي إنساني بعيدا عن فكرة البحث عن القاتل في جريمة غامضة، التي باتت مستهلكة.

ويجسد النجم المصري آسر ياسين شخصية "مروان"، وهو أب ناجح ووسيم يعمل في مهنة مرموقة، وهي التصميم المعماري.

وتمر الشخصية بعدد من الاختبارات التي برع "آسر" في التعامل معها، منها حيرة الزوج الشرقي العصري وعجزه عن فهم زوجته، التي تفتقد الدفء والحنان وتشكو البرود العاطفي، وحين تنفجر في وجهه يحتد عليها مؤكدا أنها لا تقدر النعم التي تعيش فيها والمستوى المادي الذي تهنأ به، كما أنه لا يخونها ولا يقصر في تلبية احتياجاتها. وحين تصمم على الانفصال، يوافقها لأن الأمر تحوّل بالنسبة إليه إلى نوع من معركة الكرامة والتحدي.

كما قدم بشكل شديد المصداقية مشاعر الحيرة والاضطراب التي تنتاب الزوج حين يشك في خيانة زوجته له، وتتجمع أمامه مؤشرات على أنها استعادت علاقتها القديمة بحبيبها السابق الذي كانت مرتبطة به قبل زواجها.