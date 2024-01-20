تركي آل الشيخ يتلقى سيلًا من الثناء لدعوته ضيفين عالميين (صور وفيديو)

تلقى رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، سيلا من الثناء لدعودته نجمي هوليود العالميين كيفن كوستنر وأنتوني هوبكنس لزيارة السعودية وحضور حفل جوي أوردز - Joy Awards 2024".

وقوبل وصول النجمين باحتفاء كبير من سكان المملكة، الذين أبدوا ترحيبًا كبيرًا ببطلي الكثير من الأفلام الشهيرة التي رسخت بأذهان عشاق السينما السعوديين.

ويتواجد هوبكنس الحائز على الكثير من الجوائز العالمية وبينها الأوسكار، وكوستنر بطل الفيلم الشهير "الرقص مع الذئاب" في المملكة ضمن كوكبة من نجوم الفن العالميين والعرب المشاركين في حفل "جوي أوردز - Joy Awards 2024 "، الذي يقام مساء اليوم السبت.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، صورًا ومقطع فيديو مع هوبكنز وكوستنر، على حسابه في موقع "إكس"، لتنهال عليه عبارات الشكر على دعوته للنجمين الشهيرين إلى المملكة.

وعبّر كثيرون بطرق مختلفة عن سعادتهم بالضيفين، إذ استذكر بعضهم أشهر أفلام النجمين، فيما أشاد آخرون ببلادهم التي باتت وجهة لأشهر نجوم الفن في العالم، كما شارك بالترحيب مدونون من دول عربية عديدة.

وكتب ثاني الدهمشي مثنيًا على تركي آل الشيخ: "أنثوني هوبكنز.. كبير وتختار الكبار يا ابو ناصر".