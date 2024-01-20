تركي آل الشيخ يتلقى سيلًا من الثناء لدعوته ضيفين عالميين (صور وفيديو)
تلقى رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، سيلا من الثناء لدعودته نجمي هوليود العالميين كيفن كوستنر وأنتوني هوبكنس لزيارة السعودية وحضور حفل جوي أوردز - Joy Awards 2024".
وقوبل وصول النجمين باحتفاء كبير من سكان المملكة، الذين أبدوا ترحيبًا كبيرًا ببطلي الكثير من الأفلام الشهيرة التي رسخت بأذهان عشاق السينما السعوديين.
ويتواجد هوبكنس الحائز على الكثير من الجوائز العالمية وبينها الأوسكار، وكوستنر بطل الفيلم الشهير "الرقص مع الذئاب" في المملكة ضمن كوكبة من نجوم الفن العالميين والعرب المشاركين في حفل "جوي أوردز - Joy Awards 2024 "، الذي يقام مساء اليوم السبت.
ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، صورًا ومقطع فيديو مع هوبكنز وكوستنر، على حسابه في موقع "إكس"، لتنهال عليه عبارات الشكر على دعوته للنجمين الشهيرين إلى المملكة.
وعبّر كثيرون بطرق مختلفة عن سعادتهم بالضيفين، إذ استذكر بعضهم أشهر أفلام النجمين، فيما أشاد آخرون ببلادهم التي باتت وجهة لأشهر نجوم الفن في العالم، كما شارك بالترحيب مدونون من دول عربية عديدة.
وكتب ثاني الدهمشي مثنيًا على تركي آل الشيخ: "أنثوني هوبكنز.. كبير وتختار الكبار يا ابو ناصر".
وقال مدون آخر في سياق مماثل: "اعظم ممثل احبه ما يفوتني فلم من أفلامه. بطل يا بو ناصر".
وعلق الدكتور جميل الرحيلي على حضور هوبكنز للمملكة بالقول: "وش السالفة يابو ناصر هوليوود كلهم عندك ليه ماعزمتوني".
وكتب آخر في سياق مماثل مادحًا مكانة الضيفين ومستضيفهما آل الشيخ: "اجتماع الفخمين".
ووصف محمد الوقداني حضور النجمين للمملكة والتقطاهما صورًا تذكارية مع آل الشيخ بالقول: "صوره تاريخية".
وأنتوني هوبكنز، ممثل ومخرج ومنتج ويلزي، وهو أحد أفضل الممثلين في تاريخ السينما المعروف بأدواره على الشاشة والمسرح.
وتلقى هوبكنز العديد من الجوائز والترشيحات خلال مسيرته، منها جائزتا أوسكار، وأربع جوائز بافتا، وجائزتا إيمي برايم تايم، وجائزة أوليفيه.
كما أن كيفين كوستنر مخرج وممثل أمريكي من مواليد عام 1955، وهو فائز بجائزة الأوسكار مرتين لأفضل فيلم وأفضل مخرج عام 1990، عن فيلم "الرقص مع الذئاب"، كما فاز بنفس الفيلم في جائزة الغولدن غلوب عام 1991 لأفضل مخرج، وقام ببطولة العديد من الأفلام منها "جي اف كي"، و"ساعي البريد".