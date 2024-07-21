احتفلت الفنانة السورية نادين تحسين بيك بزفافها من الفنان إياد عيسى مساء الأحد، في حفل أقيم بمنطقة وادي قنديل بمحافظة اللاذقية السورية.

وحضر حفل الزفاف، العائلة والأصدقاء المقربون من العروسين، وذلك بعد شهر واحد من إعلان الخطبة.

ونشر الإعلامي على ياسين فيديو ظهرت خلاله نادين وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، حيث وجه لها ياسين التهنئة بالزواج متمنيا لها ولزوجها السعادة.

ويأتي زفاف نادين وإياد عيسى بعد فترة طويلة من تداول أنباء ارتباطهما بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة، كان آخرها حفل زواج كرم الشعراني وميرنا عبد الحي.

وحسم الفنان السوري حسام تحسين بيك والد نادين، تكهنات المتابعين، بتأكيد خبر خطوبتهما، وقال إن الزواج سيتم بشكل رسمي قريبا.

وسبق لنادين وإياد، أن جسدا دور العاشقين "شمس" و"دانييل"، في الجزء الأول من مسلسل "كسر عظم"، وكان الانسجام والتقارب يظهر عليهما، بشكل أدى لنجاح دوريهما بشكل كبير.