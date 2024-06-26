اغتصاب سبعينية يثير غضبًا في المغرب.. والقبض على المتهم

تعرضت مسنة مغربية للاغتصاب على يد شاب، اقتحم منزلها بقرية تيمولاي التابعة لإقليم كلميم جنوبي البلاد.

وبحسب موقع "هسبريس" المحلي، فإن السيدة التي يبلغ عمرها 76 عامًا وتعاني إعاقة حركية، تفاجأت فجر الثلاثاء بشخص يقتحم منزلها، ويعتدي عليها جنسيًّا، مشيرة إلى أنه فر هاربًا.

وكشفت مصادر أن الشرطة استطاعت الوصول للجاني من خلال التحريات التي أجرتها وبعد سماع الشهود، ليتبين أنه شخص ثلاثيني خارج على القانون، حيث تم القبض عليه في بضع قضايا تحرش واعتداء جنسي من قبل، ووضع تحت الحراسة النظرية، بضع مرات.

وحددت الشرطة منزل المتهم وألقت القبض عليه، وتم عرضه على النيابة التي أمرت بحبسه، بينما أُمر بنقل الضحية للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وتصدرت الحادثة حديث رواد مواقع التواصل بالمغرب خلال الساعات الماضية، إذ أعرب النشطاء عن غضبهم، مشيرين إلى أن الشاب يجب أن ينال عقوبة مشددة.