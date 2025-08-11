بسنت شوقي تخوض تجربة "حمام الثلج" لأول مرة في الساحل (فيديو)

حصدت الممثلة المصرية بسنت شوقي زوجة الممثل المعروف محمد فراج، تفاعلاً واسعاً، بعد كشفها عن خوض تجربة "حمام الثلج" لأول مرة.

ونشرت بسنت مقطعاً مصوراً، عبر حسابها في "إنستغرام"، وثقت فيه تجربة "حمام الثلج"، التي خاضتها خلال تواجدها في الساحل الشمالي، مع أشخاص آخرين كانوا برفقتها.

وعلقت بسنت شوقي على المقطع قائلة: "أنا مبهورة. نفس قوي وتفكير عميق. هذا كل ما يتطلبه الأمر"، مضيفة: "متهيأليش ممكن أعمله فى مكان أحلى من بحر الساحل".

وظهرت بسنت برفقة عدد آخر من الأشخاص، في حوض كبير مملوء بالماء والثلج، وتمارس تدريبات على التنفس في "حمام الثلج" على ما يبدو.

وانقسم المتابعون في تعليقاتهم على المقطع ما بين معجب ومشيد بتلك التجربة، وما بين ناقد بسبب عدم توفر الشروط الصحية في تلك التجربة، حسب رأي البعض.