محاكمة سيدة بتهمة الإساءة للاعب الراحل إبراهيم شيكا

أثير جدل واسع خلال الأيام الماضية، حول لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، بعد تداول أخبار تزعم استخراج جثمانه لتشريحه هو والتيك توكر دينا مراجيح، لبيان سرقة أعضائهما من عدمه، وهذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأعلن المستشار أشرف فرحات صاحب مبادرة "تطهير المجتمع"، أنه اتخذ الإجراءات القانونية حيال السيدة التي ظهرت في عدد من مقاطع الفيديو، وأثارت الجدل بين المواطنين بشأن ادعائها استخراج جثمان اللاعب إبراهيم شيكا والتيك توكر دينا مراجيح، في فيديو آخر بعنوان "تأكيد سرقة أعضاء شيكا".

وأشار فرحات إلى أن والدة شيكا قدمت طلبًا لاستخراج جثة نجلها لفحصها، ومن المتعارف عليه أنه يتم الموافقة على استخراج الجثث لفحصها بناءً على طلب جهات التحقيق المختصة عند وجود شبهة جنائية أو سبب غير معروف للوفاة.

كما أوضح أنه بعد تأكيد اقتناع النيابة العامة بالبلاغ والأدلة المقدمة يتم إصدار قرار بذلك بحضور عضو النيابة العامة والقوة الأمنية والطبيب الشرعي مع ضرورة وجود سبب قوي يستدعي فتح القبر للكشف عن الحقيقة.

ورغم عدم صدور القرار بالفعل حتى الآن، تخرج مثل تلك الشخصيات المستخدمة لخلق وترويج إشاعات وإذاعة أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم والأمن العام، خاصة وأنها تقول إن النيابة أمرت باستخراج جثتي إبراهيم شيكا ودينا مراجيح.

وتساءل: "فما علاقة والدة المتوفى إبراهيم شيكا بوفاة دينا مراجيح رغم وجود فاصل زمني بعيد بين حالتي الوفاة، وعدم وجود صفة لتقديم مثل هذا الطلب من الأساس؟".

وواصل أن الهدف من هذه المزاعم هو جذب الانتباه والحصول على نسب المشاهدات، ومع ذلك وتأكيدًا لتكدير السلم تخرج السيدة وتقرر في مقطع آخر وتقول إنه لم يتم العثور على جثمان إبراهيم شيكا، أي أنها إشاعات بشأن صدور القرار رغم عدم صدوره.

وعلق مندهشًا، هل يمكن صدور قرار في هذه الواقعة في أقل من أربعة أيام رغم عدم وجود القرينة على وجود جريمة، ودون تحقيق مع مفتش الصحة مصدر شهادة الوفاة والطبيب الذي أجرى الفحص قبل الوفاة والاطلاع على تقارير المستشفيات التي ذهب إليها شيكا.