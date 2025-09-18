ترامب: زيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار

سرقة حساب مودة الأدهم ونشر صور مخلّة لها.. كيف ردت عائلتها؟
تقدمت أسرة البلوغر المصرية مودة الأدهم ببلاغ لمباحث الإنترنت، بوزارة الداخلية، ضد شخص مجهول، على خلفية اتهامه بسرقة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور وفيديوهات مخلّة لها، وخادشة للحياء العام.

وقالت أسرة البلوغر المصرية في بلاغها، إن شخصاً مجهولاً "هاكر"، سرق الحسابات الرسمية الخاصة بابنتهم، ونشر صوراً وفيديوهات مخلّة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لزيادة نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مادية طائلة.

كما أشارت رحمة الأدهم شقيقة البلوغر مودة، إلى أن شقيقتها متواجدة، حاليًا، في مركز الإصلاح والتأهيل تقضي عقوبة حبسها 6 سنوات في قضية الاتجار بالبشر، بعدما ظهرت مع فتاة صغيرة عمرها 13 سنة في الفيديوهات، ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت شقيقة البلوغر المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم بسرقة الصفحة الخاصة بشقيقتها وسرعة القبض عليه، حتى يتوقف عن نشر صور مخلّة لها.

