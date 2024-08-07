اتهمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب طليقها حسام حبيب بـ"عدم النخوة" ردًا على اتهامه لها بأنها لم تشن هجومًا عليه وتتهمه بالسرقة، إلا لأنه رفض الرجوع إليها، فضلاً عن سخريته من أصلها البسيط، ونشأتها في حي شعبي.

وقالت شيرين: "أنا بقوله الناس الشعبية اللي من القلعة هم دول اللي جدعان، اللي متربيين، ومحدش منهم يقبل إنه مراته تصرف عليه، وبشهادة كل الناس، وحتى رضوى الشربيني قالتها، إيه الشغلانة دي عشان نشتغلها، 6 سنوات مبيدفعليش 100 جنيه مصروف".

وأضافت في تصريح للصحافة المحلية أنها "انتهت بشكل تام"، وأن حسام حبيب السبب في ذلك، وأنه هو الذي كان يركع لها دائمًا، ويتذلل من أجل أن توافق على الرجوع إليه، على حد تعبيرها.

وتابعت قائلة: "بالنسبة إنه بيقول أنقذوني منها، مفيش راجل من ضهر راجل يقول كده، مش يوطّي ويبوس الأيادي، ويقول هموت من غيرك، وقال أنا بحبها أكثر من كرامتي، وكل مرة برجع عشان بيصعب عليَّ وبيعيط وبيركع وبيتنازل."

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وأضافت شيرين عبد الوهاب أنها منذ تزوجت حسام حبيب، انخفض مستواها الفني كثيرًا، بعد أن كانت متألقة، لافتة إلى أنها لم تنجز شيئًا طوال 6 سنوات؛ بسبب غيرته الشديدة منها.

وكان حسام حبيب علّق على اتهامات زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب له بسرقتها، مؤكدًا أنها فعلت ذلك بعد رفضه الرد على اتصالاتها المتكررة.

وقال: "الموضوع مش بالعافية، أنا مش عايز أرجع، وأنا اللي في سجن وعايز أتحرر منه، أنا اللي تعبت واستحملت إهانات بقالي سنين على حاجات ما حصلتش، وعمري ما اشتكيت، ولا اتكلمت، ولا دافعت عن نفسي عشان ميطلعش شكلها وحش، بس خلاص كدا أنا فاض بيَّ، وكل حاجة هتتقال للناس زي ما حصلت بالضبط".