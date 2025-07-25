مصرع 4 أطفال بانهيار سقف مدرسة في الهند (فيديو)

لقي أربعة أطفال على الأقل مصرعهم، وأُصيب 17 آخرون، إثر انهيار سقف أحد مباني المدارس في ولاية راجستان غربي الهند، يوم الجمعة، وسط مخاوف من وجود طلاب آخرين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ضابط شرطة، رفض الكشف عن اسمه، أن المبنى قديم، ويُرجح أن الانهيار نجم عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وقال وزير التعليم في الولاية، مادان ديلاوار، لقناة "آج تاك" الهندية، إن نحو 25 إلى 30 طفلاً كانوا داخل الغرفة وقت وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الانهيار حدث عقب صلاة الفجر.

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ووثّقت القنوات الإخبارية مشاهد لأهالٍ وسكان محليين متجمهرين حول موقع الانهيار، في حين استخدمت فرق الطوارئ رافعة لإزالة الأنقاض، وسط بكاء ذوي الضحايا.

ووفق تقارير محلية، تم إنقاذ 32 طالباً حتى الآن، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

من جهته، أكد رئيس وزراء الولاية، بهاجانلال شارما، أن الجهات المعنية تلقت تعليمات بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، بينما أشار ضابط الشرطة أميت كومار إلى أن بعض الحالات حرجة.