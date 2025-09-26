بظهور نادر.. الأمير ويليام يكشف صعوبة عام 2024 (فيديو)

أعرب الأمير ويليام، أمير ويلز، عن صعوبة العام الماضي، الذي وصفه بأنه "أصعب عام مرّ عليه"، في مقابلة نادرة ضمن برنامج The Reluctant Traveler، للممثل الكندي يوجين ليفي، والذي يُعرض على Apple TV ابتداءً من 3 أكتوبر.

ويظهر مقطع فيديو من الحلقة ويليام وهو يستقبل يوجين ليفي في حدائق قلعة وندسور، حيث رافقه في جولة شخصية بالمقر الملكي، مازحًا حول تقديم "جولات شخصية للجميع"، قبل أن يتجولا معًا في أرجاء القصر.

خلال اللقاء، تناول الأمير بصراحة الصعوبات التي واجهتها العائلة الملكية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مشيرًا إلى تشخيص إصابة الملك تشارلز والأميرة كيت بالسرطان بفارق أسابيع.

وقال ويليام: "أعتقد أن عام 2024 كان أصعب عام مررت به على الإطلاق… الحياة ترسل لنا اختبارات، والقدرة على التغلب عليها هي ما تجعلنا ما نحن عليه".

وأضاف ويليام أن شجاعة كيت ميدلتون ووالده، الملك تشارلز، كانت مصدر فخر له، معترفًا بأن التوازن بين الحياة العائلية ومسؤولياته الملكية شكّل تحديًا كبيرًا، وأكد: "الأمر كان قاسيًا من الناحية العائلية، لكنني فخور جدًا بما تعاملت معه عائلتي".

وفي وقت لاحق، انتقل ويليام وليفي إلى حانة محلية، حيث تحدث الأمير عن أهمية العمل كأسلوب للتخفيف عن الضغوط، مضيفًا: "أستمتع بعملي، وأحرص على تنظيم وقتي لتخصيص لحظات لعائلتي أيضًا".

ويستعرض برنامج The Reluctant Traveler مغامرات يوجين ليفي حول العالم، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والنمسا وإنجلترا والهند وأيرلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، ويستضيف عددًا من النجوم بينهم مايكل بوبلي، وابنة ليفي الممثلة سارة ليفي، وفرقة البوب الكورية NOWZ، ولاعب الكريكيت الهندي السابق راؤول درافيد.