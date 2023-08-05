نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يكشف أسباب اعتزال والده التمثيل نهائياً

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن، أسباب اعتزال والده التمثيل بشكل نهائي، مبينا أن والده وجد أن هذا الوقت ليس له لتقديم أعمال متميزة، كما أن طريقة تحضير العمل الفني تغيرت عن السابق عليه، وتغيرت مستويات وقيمة الأعمال الفنية التي كان يعطيها كل وقته وحياته".

وأكد نجل الفنان المصري الذي يبلغ من العمر 89 عامًا، لصحيفة "المصري اليوم" أن قرار والده نهائي، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست لأسباب صحية وقال :"والدي يتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة ولا يعاني من أي أمراض".

وللفنان المصري القدير أبو زهرة مسيرة حافلة بالأعمال الفنية ترك خلالها بصمة مميزة في التلفزيون والمسرح والإذاعة.

وأثرى أبو زهرة الذي يتميز بطلاقة لسانه في اللغة العربية الفحصى، مكتبة السينما والتلفزيون والإذاعة بمئات الأعمال الدرامية والتاريخية.

وتخرج أبو زهرة من معهد المسرح القومي، منتصف القرن الماضي، مع كوكبة من الفنانين المصريين الذين اشتهروا بأدوارهم الفنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أبو زهرة اعتزاله التمثيل حيث سبق وأعلن الاعتزال عقب وفاة زوجته قبل سنوات.