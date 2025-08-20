"قبلة جديدة".. راغب علامة يفاجئ مراسلة تلفزيونية (فيديو)

وجّه الفنان اللبناني راغب علامة سؤالًا محرجًا لمراسلة تلفزيون MTV قائلًا: "إذا ببوسك هلا بيبطلو يطلعوني على MTV؟"، لتُفاجأ المراسلة بالسؤال، لكنها تتدارك الأمر سريعًا، نافية المنع. وهنا يقوم علامة بطبع قبلة على خدها، وسط ضحك الطرفين.

وجاء ذلك الموقف على خلفية تطرّق المراسلة إلى قرار منع المطرب الشهير من الغناء في مصر، إثر صعود معجبة لتتبادل معه القبل في حفله قبل أسابيع بالساحل الشمالي، وهو القرار الذي أثار موجة واسعة من الاستنكار وانتهى بـ"الصلح" بين علامة ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.

واعتبر متابعون أن "علامة أراد من خلال تقبيل المراسلة أن يوجّه رسالة يسخر فيها من القرار السابق الذي تم الغاؤه"، مؤكدًا أن "الأمر لم يكن يستحق كل هذه الضجة".

أخبار ذات علاقة "بمثابة إعدام".. راغب علامة يرد على قرار منعه من الغناء في مصر

وسبق أن شن راغب علامة هجومًا على قرار منعه من الغناء في مصر، مؤكدًا أنه "بمثابة الإعدام له"، وأن "مصر بلده الثاني".

وأشار إلى أن "دور النقابة هو حماية المطرب وليس المنع، وأن الأولى بمسؤوليها التحقيق مع الجهة المنظمة للحفل"، مشددًا على أن "القبلة ليست جريمة" وأنه "لا يستطيع أن يصد معجبًا أو معجبة على خشبة المسرح".