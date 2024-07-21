تداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لرجل يحمل شبهًا مذهلًا، في الملامح مع الفنان الراحل نور الشريف، وأطلقوا عليه "شبيه نور الشريف".

ويظهر "الشبيه" في لحظة شرود، وهو يجلس في أحد الأماكن العامة، برفقة آخرين يرجح أنهم من الأهل والأصدقاء.

ولم تتوفر أي معلومات إضافية حول هوية الرجل، الذي تم تداول صورته على نطاق واسع، وإذا ما كان له علاقة بالفنان الراحل أو بالفن عمومًا.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاولة العثور على الرجل، والتواصل معه وربما الاستعانة به في عمل مسلسل أو فيلم يتناول السيرة الذاتية للفنان نور الشريف.

وسبق أن أشعل الفنان المصري، حمادة هلال، وسائل التواصل الاجتماعي، متصدرًا الترند حين نشر صورًا مركبة على حسابه في إنستغرام، تجمعه بالفنان الراحل نور الشريف، حيث طالبه الجمهور آنذاك بتقديم السيرة الذاتية للفنان الراحل.