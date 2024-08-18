تضاربت الروايات حول مقتل تيك توكر لبنانية شهيرة بسبب جريمة شرف، إثر تداول مقطع فيديو يحتوي على مشاهد مخلة.

وبحسب شهادات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجريمة وقعت فعلًا قبل عدة أيام ولكن الأسرة تتكتم على الواقعة، فيما يؤكد شهود عيان أن عم الفتاة هو الجاني انتقامًا لشرف العائلة الذي لحقه العار، بحسب من يتبنون تلك الرواية.

وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع لبنانية محلية، فإن الفتاة تورطت في قضية ابتزاز على يد أحد الأشخاص الذي أقنعها بتصوير مشاهد مخلة مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف دولار. وحين قامت بإعادة المبلغ مقابل حذف الفيديو، عاد ليبتزها مرة أخرى.

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نفي الواقعة

وفي المقابل، هناك من ينفي الواقعة جملة وتفصيلًا ومن هؤلاء أحد جيران الفتاة الذي قال في شهادة نقلتها الصحافة المحلية أن الأمر محض شائعة مغرضة ومسيئة، مشيرًا إلى أنه لو كانت تلك الأنباء حقيقية لكانت الدنيا قامت ولم تقعد و"لكانت الضيعة انطبلت"، على حد تعبيره.

وقبل عدة أشهر، نشر أحد أقارب التيك توكر منشورًا عبر "فيسبوك" أكد أن قريبته تعاني من اضطرابات نفسية وتخضع للعلاج تحت إشراف والدها، معلقًا: "ليس على المريض حرج".

والمؤكد حتى الآن أن التيك توكر، التي أكدت بعض المواقع أنها تدعى "إيفا حمية" والبالغة من العمر 21 عامًا لا تزال مختفية أو على الأقل متوارية عن الأنظار، في ظل تضارب الروايات التي تفسر ذلك الاختفاء.

عقوبة "غير رادعة"

وبحسب إحصاءات رسمية، بلغ عدد ضحايا الابتزاز الإلكتروني 407 ضحايا في العام 2023 بلبنان، في حين يرى خبراء قانونيون أن عقوبة تلك الجريمة غير رادعة، إذ تقتصر بموجب المادة 650 من القانون اللبناني على "الحبس من شهر إلى سنتين، والغرامة حتى 600 ألف ليرة لبنانية"، وفق سعر صرف الدولار القديم والمقدر بـ 1515 ليرة للدولار.

وارتفعت نسبة جرائم قتل النساء في لبنان في 2023 بمعدّل 300%، إذ قُتلت 29 امرأة خلال العام الماضي أي بمعدّل امرأتين شهريًّا، بحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.