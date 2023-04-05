"المطبخ المجتمعي" في بيروت.. أمل جديد لذوات الاحتياجات الخاصة

مشاعر مختلطة، جميلة في مجملها، يمكن أن تنتابك وأنت تخطو إلى داخل مركز acces kitchen, أو المطبخ المجتمعي أو كما يسمونه أهل المطبخ "مطبخ الكل".

في زاوية بيروتية مشرقة، إيقاع مختلف للحياة وإقبال حماسي على العمل الذي شكل منفذا ومعبرا لنحو ستين سيدة يحملن إعاقات مختلفة، باتجاه حياة جديدة عنوانها الفعالية وتحقيق الذات، لاسيما في ظل قوانين لا تحمي هذه الفئات الهشة، التي تقدر نسبتها ما بين 10 و 15 بالمئة في لبنان، وتحرم من أبسط حقوقها الأساسية واللوجستية.

أطلق هذا المشروع الذي هو كناية عن مطبخ مجتمعي، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، الذي رفع ومنذ ثمانينيات القرن الماضي لواء الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء توقيت إطلاقه بعد تفشي وباء كورونا وكارثة تفجير مرفأ بيروت ومن ثم تتالي الأزمات الاقتصادية والمعيشية.