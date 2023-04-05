"المطبخ المجتمعي" في بيروت.. أمل جديد لذوات الاحتياجات الخاصة
مشاعر مختلطة، جميلة في مجملها، يمكن أن تنتابك وأنت تخطو إلى داخل مركز acces kitchen, أو المطبخ المجتمعي أو كما يسمونه أهل المطبخ "مطبخ الكل".
في زاوية بيروتية مشرقة، إيقاع مختلف للحياة وإقبال حماسي على العمل الذي شكل منفذا ومعبرا لنحو ستين سيدة يحملن إعاقات مختلفة، باتجاه حياة جديدة عنوانها الفعالية وتحقيق الذات، لاسيما في ظل قوانين لا تحمي هذه الفئات الهشة، التي تقدر نسبتها ما بين 10 و 15 بالمئة في لبنان، وتحرم من أبسط حقوقها الأساسية واللوجستية.
أطلق هذا المشروع الذي هو كناية عن مطبخ مجتمعي، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، الذي رفع ومنذ ثمانينيات القرن الماضي لواء الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء توقيت إطلاقه بعد تفشي وباء كورونا وكارثة تفجير مرفأ بيروت ومن ثم تتالي الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
تقول مديرة المشروع ندى العزير، إن الهدف الأساسي منه هو تمكين المرأة المعوّقة، اقتصاديا لتصبح شخصا منتجا قادرا على إسماع صوته، واصفة هذه التجربة بـ"الرائدة والنموذجية في لبنان".
يعمل في المطبخ المجتمعي 36 امرأة لبنانية و24 امرأة لاجئة، خضعن لتدريبات مكثفة في الطبخ وأسس السلامة الغذائية والتوضيب والتسويق والأعمال الإدارية، حيث ترافقت التدريبات مع جلسات للدعم النفسي، لشد أزر السيدات حتى يتخطين العقبات أو التحديات التي يمكن أن يواجهنها.
كما تم تجهيز المطبخ بمعدات تسهل العمل للسيدات التي تتيح لكل حالة سهولة الحركة والتنقل لحفظ سلامة السيدات من ذوات الإعاقة.
ينتج المطبخ عشرات الوجبات يوميا، يذهب جزء منها كوجبات عائلية للأسر الأكثر فقرا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بهدف قياس مؤشر الأمن الغذائي لهذه العائلات، فيما يذهب جزء آخر إلى عائلات السيدات العاملات في المطبخ، وبينهن أمهات لأولاد يحملون إعاقات.
توضح مديرة المشروع أن الخطوة التالية هي الانطلاق بهذا المشروع تجاريا، بهدف تثبيت استقلاليته وديمومته، ليكون مشروعا إنتاجيا يضمن مسار تمكين السيدات اقتصاديا وماديا، ويبقي في جانب منه على عمل الخير وتوزيع الوجبات المجانية لمستحقيها.
وتتطلع إدارة المشروع الذي لا يزال يعتمد علي التمويل من منظمة UN Women وعدد من السفارات الأجنبية، إلى تطويره بحيث ينتقل من كونه مطبخا مجتمعيا إلى مقر أو مطعم يستقبل الزبائن، ليغطي المشروع مصاريفه اليومية ويبقي مصدر رزق للسيدات المعوقات وأساسا متينا لاستقلالهن المادي والاقتصادي.
راوية سيف الدين، سيدة مصابة بإعاقة حركية تعمل في acces kitchen منذ انطلاقه، أمن لها هذا العمل متابعة دراستها الجامعية في اختصاص علوم الكمبيوتر، تقول إن المطبخ يحتضن السيدات ويشعرهن بالانتماء إليه كعائلة، حيث لا رئيس أو مرؤوس، أو تعاط فوقي من أي نوع كان..
أعطى هذا العمل راوية وزميلاتها إحساسا بالمسؤولية والاعتماد على النفس، وأكثر "أعطاني أملا رغم كل الظروف الصعبة التي حطمت الإنسان اللبناني وليس فقط ذوي الإعاقات".
توافق لونا يمين، التي تعاني من إعاقة حركية نتيجة الشلل الدماغي زميلتها، بأن المطبخ المجتمعي قدّم لها فرصة عمل وهو أمر صعب المنال في لبنان خصوصا للأشخاص المعوّقين.
وتقول إن ذلك منحها الثقة بالنفس وطور مهاراتها في إطار اختصاصها كمصممة غرافيكية، لأن القيّمين على العمل يسهرون على دعم الفريق العامل من سائر النواحي العملية والنفسية والاجتماعية، ما يساعد في استكشاف القدرات ومكامن القوة لديه.
وتضيف لونا أن ذلك يعطي ثقة بالنفس ويؤمن الاستقلالية الذاتية والمادية للعاملات،"وهذه الاستقلالية المادية هي نوع من السلطة المفيدة في حياة الفرد".
وتعتقد لونا أن المشكلة ليست بالإعاقة، وإنما بالأمكنة والمقرات غير المجهزة، التي لا تأخذ بالاعتبار تسهيل حركة وعمل الأشخاص المعوقين.
وتختم لونا بالقول إن "acces kitchen نموذج فريد يعكس حقيقة أن النساء قادرات بخلاف ما يصوره مجتمعنا بأنهن مستضعفات، فكيف إذا كن معوقات".